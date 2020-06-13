В Мурманском торговом порту построят экокомплекс

Мурманская область >> Экология >> 13.06.2020

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектную документацию на строительство экокомплекса в Мурманском морском торговом порту и выдала положительное заключение.

Проект предусматривает строительство экологического комплекса для приемки отходов от судов. Объекты будут находиться в районе причала № 20. Сейчас там находится часть железнодорожных путей, которые не используются. Их частично демонтируют и реконструируют. Работы пройдут в 3 этапа.

На первом этапе будет создан причальный фронт и открыт для швартовки судов, создано ограждение, внутриплощадочные железнодорожные линии и другие объекты.

Проектный грузооборот причала на данном этапе составит 200 тыс. тонн, включая крупные и тяжеловесные грузы для строительства. Реализация 1-й очереди пройдет на 2-м этапе (строительство административно-бытового корпуса, КПП, проездов для автотранспорта, инженерных сетей).

На 3-м этапе экокомплекс сможет принимать льяльные и подсланевые сточные воды, ТБО, хозяйственно-бытовые стоки и нефтешлак.





Рекомендуем по теме:

Новый пеллетный завод начали строить в округе Майская горка

В Вологде газифицируют частный сектор

"Росморпорт" распродает недвижимость в Мурманском морском порту

Оборот рыбы в порту Мурманска снизился в 2 раза

Гигант-перегружатель появился в торговом порту Мурманска

В Ненецком округе подвели итоги навигации


Как быстро скачать Максбет на мобильный?

Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах

Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели

В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло

В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства

После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы

Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета