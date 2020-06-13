В Мурманском торговом порту построят экокомплекс

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектную документацию на строительство экокомплекса в Мурманском морском торговом порту и выдала положительное заключение.



Проект предусматривает строительство экологического комплекса для приемки отходов от судов. Объекты будут находиться в районе причала № 20. Сейчас там находится часть железнодорожных путей, которые не используются. Их частично демонтируют и реконструируют. Работы пройдут в 3 этапа.



На первом этапе будет создан причальный фронт и открыт для швартовки судов, создано ограждение, внутриплощадочные железнодорожные линии и другие объекты.



Проектный грузооборот причала на данном этапе составит 200 тыс. тонн, включая крупные и тяжеловесные грузы для строительства. Реализация 1-й очереди пройдет на 2-м этапе (строительство административно-бытового корпуса, КПП, проездов для автотранспорта, инженерных сетей).



На 3-м этапе экокомплекс сможет принимать льяльные и подсланевые сточные воды, ТБО, хозяйственно-бытовые стоки и нефтешлак.