На архангельском Бревеннике опустошили почти 170 «помойниц»
Пресс-служба «ЭкоИнтегратора», который является региональным оператором по обращению с ТКО, сообщила, что на острове Бревенник, других островных территориях Архангельска люди уже почувствовали результаты реформы в области обращения с отходами. Везде установили контейнеры, наладили регулярный вывоз мусора на полигон и закончили работу по вывозу мусора из «помойниц».
До этого «помойницы» были бичем Бревенника. В бетонные и деревянные емкости население сбрасывало жидкие и твердые отходы, а получившаяся смесь становилась питательной средой для крыс и насекомых. Сейчас все кардинально изменилась.
На острове расставили контейнеры для ТКО, поэтому отпала необходимость обустройства «помойниц» у домов. Было принято решение оставить по одной «помойнице» на 2-3 дома и только для жидких отходов. Всего с острова вывезли отходы с 170 «помойниц».
На месте засыпанных «помойниц» активисты планируют разбить клумбы, установить песочницы. У некоторых домов «помойницы» оставили, но отремонтировали, обустроив деревянный короб и решетки, чтобы по привычке люди туда не выкидывали пакеты с мусором.
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