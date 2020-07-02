В Умбозере Мурманской области нашли превышение алюминия

Две недели назад в Умбозере в Ловозерском районе появилось белое пятно у берегов. От чего оно образовалось, никто не знает но, скорее всего, в воду что-то слили. За две недели оно не исчезло.



Ситуация в акватории Умбозера находится на контроле Минприродных ресурсов региона. Ситуация стабилизируется, есть положительная динамика в отношении концентраций в воде веществ неестественного происхождения. В рамках своих полномочий Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора проводит административные расследования в отношении ряда юрлиц. Процедуры будут завершены 13 июля, а по итогам расследования примут меры административного воздействия. Представители управления Росприроднадзора взяли пробы воды, анализ которых показал значительное превышение в воде алюминия.



Постепенно наблюдается снижение его содержания на 96 % - до 23 мг/дм3 (норма 50 мг/дм3). Такое содержание угрозы для жизни людей и обитателей озера не представляет, но купаться в нем не рекомендуют, как и ловить рыбу.