В поселке на севере Карелии разлился мазут

Республика Карелия >> Экология >> 09.07.2020

В п. Заречный из бочки в старой котельной вытек мазут. Бак с топливом находится в поселке, входящем в состав Костомукшского округа. Он стоял там несколько десятилетий, потому что еще в 90-х годах прошлого века котельная, использовавшая в работе мазут, не работает. Недавно здесь проводили земляные работы и повредили техникой емкость. Неаккуратные рабочие сделали трещину в баке, и мазут начал стекать. Процесс немного затруднило то, что время простоя содержимое бочки стало тягучей субстанцией, поэтому вытекало медленно. Но теплая погода этот процесс ускорила, а топливо разжижилось и стало стекать на землю.

Для консультации сотрудники отдела ГОиЧС пригласили специалистов "Карельского окатыша". Комбинат предоставит емкость для мазута и спецтехнику для вывоза и выторфовки почвы. Для работы по удалению мазута нужны лицензированные специалисты, а их на предприятии нет.

Ведутся переговоры с подрядчиком, работающим по лицензии в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. А порка утрясаются документальные вопросы, финансирование, мазут продолжает отравлять экологию поселка.





Рекомендуем по теме:

Международный фестиваль "Гиперборея-2020" пройдет в Петрозаводске

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Мурманская область испытывает проблемы из-за роста стоимости мазута

В Мурманской области запасов топлива хватит на всю зиму

Из этноцентра "Калевала" собираются сделать центр мирового уровня

Мурманская область собирается переходить с мазута на альтернативные виды топлива


В Архангельске подвели итоги гидравлических испытаний на теплосетях

Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

На реконструкцию здания ДК ОТЗ в Петрозаводске нужен 1 млрд руб.

В Коряжме презентуют книгу о Василии Алексееве

В Мурманском торговом порту построят экокомплекс

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета