В поселке на севере Карелии разлился мазут

В п. Заречный из бочки в старой котельной вытек мазут. Бак с топливом находится в поселке, входящем в состав Костомукшского округа. Он стоял там несколько десятилетий, потому что еще в 90-х годах прошлого века котельная, использовавшая в работе мазут, не работает. Недавно здесь проводили земляные работы и повредили техникой емкость. Неаккуратные рабочие сделали трещину в баке, и мазут начал стекать. Процесс немного затруднило то, что время простоя содержимое бочки стало тягучей субстанцией, поэтому вытекало медленно. Но теплая погода этот процесс ускорила, а топливо разжижилось и стало стекать на землю.



Для консультации сотрудники отдела ГОиЧС пригласили специалистов "Карельского окатыша". Комбинат предоставит емкость для мазута и спецтехнику для вывоза и выторфовки почвы. Для работы по удалению мазута нужны лицензированные специалисты, а их на предприятии нет.



Ведутся переговоры с подрядчиком, работающим по лицензии в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. А порка утрясаются документальные вопросы, финансирование, мазут продолжает отравлять экологию поселка.