200 деревьев снесут из-за капремонта на трассе под Мурманском

В Мурманске проведение земляных работ по ремонту пешеходной связи и устройству внешнего освещения по проекту капремонта пешеходной связи привело к необходимости срубить много деревьев. Например, на отрезке от ул. Халтурина, 3 до ул. Горького власти согласовали снос 137 деревьев, а это 123 ив, 14 берез, санитарная обрезка 19 деревьев.



Организации, выполняющие работы, должны сделать компенсационное озеленение - обустроить 274 кв. м газона в местах, которые укажет комитет по развитию горхозяйства горадминистрации.



Выдано разрешение на земляные работы по устройству объезда на время строительства участков автодороги Р-21 «Кола» (подъезд к Мурманску). Для них согласован снос 99 деревьев (2 рябины, 66 ив и 31 береза). За их спил приедятся озеленить 198 кв. м газона в местах, которые укажет комитет по развитию горхозяйства администрации Мурманска. Местное население возмущено, так как считает, что газоны не могут стать равноценной компенсацией спила деревьев и требуют посадки равноценных деревьев.