Школьные лесничества Коми соберутся на обучающем форуме

Республика Коми >> Экология >> 05.09.2020

10-16 сентября в детском образовательном центре "Гренада" в д. Парчег пройдет региональный обучающий форум лесничеств "Лес - будущее России".

В его рамках состоится слет школьных лесничеств, семинар для  глав школьных лесничеств. Все мероприятия приурочены Году памяти и празднику работников леса.

Слет в третий аз проведет Республиканский центр экообразования при поддержке "Общества лесоводов" и заинтересованных учреждений. Учредителями слета являются Минобразования Коми и Министерство природных ресурсов Коми.

Слет проводят для привлечения молодежи к природоохранной и исследовательской деятельности. Участниками мероприятий станут 60 школьников 7-11 классов, которые занимаются в школьных лесничествах  14 муниципальных образований (Инты, Сыктывкара, Усинска, Печоры, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Удорского, Усть-Куломского, Сысольского и Троицко-Печорского районов, Детдома №3 г. Сыктывкара).

3 дня будет проходить обучение методам исследований, лесоведению и лесовосстановлению, состоится конкурс индивидуальных и командных первенств. 





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