В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ

Ученые Кольского научного центра РАН собираются обсудить с иностранными и российскими коллегами проблемы экологии и проекты создания заповедников с целью обеспечения сохранности памятников природы в Мурманской области. Об этом сообщил представитель КНЦ РАН Евгений Боровичев. Организаторами выступают Проектный офис по развитию Арктики и Лаборатория устойчивого развития из КНЦ РАН.



Изначально на симпозиум поступило свыше 150 заявок, однако из-за противоэпидемических мер формат мероприятия было решено урезать. Частично оно пройдет в онлайн-режиме. Участники мероприятия заслушают 45 докладов. На 17 и 18 сентября намечены несколько полевых экскурсий. Основная цель – обмен опытом и составление представления о текущей ситуации. Участники симпозиума планируют по его итогам обратиться к органам власти по вопросам организации ООПТ для предотвращения уничтожения некоторых уникальных природных участков.



На территории области уже идут процессы по созданию ООПТ в Кировске, в Териберке и на полуостровах Средний и Рыбачий.