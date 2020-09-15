В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ

Мурманская область >> Экология >> 15.09.2020

Ученые Кольского научного центра РАН собираются обсудить с иностранными и российскими коллегами проблемы экологии и проекты создания заповедников с целью обеспечения сохранности памятников природы в Мурманской области. Об этом сообщил представитель КНЦ РАН Евгений Боровичев. Организаторами выступают Проектный офис по развитию Арктики и Лаборатория устойчивого развития из КНЦ РАН.

Изначально на симпозиум поступило свыше 150 заявок, однако из-за противоэпидемических мер формат мероприятия было решено урезать. Частично оно пройдет в онлайн-режиме. Участники мероприятия заслушают 45 докладов. На 17 и 18 сентября намечены несколько полевых экскурсий. Основная цель – обмен опытом и составление представления о текущей ситуации. Участники симпозиума планируют по его итогам обратиться к органам власти по вопросам организации ООПТ для предотвращения уничтожения некоторых уникальных природных участков.

На территории области уже идут процессы по созданию ООПТ в Кировске, в Териберке и на полуостровах Средний и Рыбачий.





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