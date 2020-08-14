В НАО определились с региональным оператором по обращению с отходами

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 21.09.2020

Власти округа заключили новое десятилетнее соглашение с МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию», который выполняет функции оператора по обращению с коммунальными отходами. Компания отвечает за утилизацию бытового мусора в агломерации Нарьян-Мара, поселке Красное и селе Тельвиска.

Вторая зона округа, объединяющая прочие населенные пункты, пока обслуживается МУП «Севержилкомсервис», нового оператора для нее выберут до конца года. Процедуру конкурсного отбора профильное ведомство начнет в октябре.

НАО пришлось заново искать регионального оператора, поскольку ООО «Трансдорпроект», которому в 2018 году был присвоен этот статус, не смогло выполнить требования относительно экономического обоснования предлагаемых тарифов. Из-за этого НАО, в числе 11 отстающих российских регионов, так и не смог вовремя начать осуществление мусорной реформы. Ее пришлось перенести на 2020 год, с начала которого ответственность за все процессы, связанные с утилизацией ТКО, была возложена на две компании.





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