В Ненецком округе закрыт пожароопасный сезон

Постановление Администрации округа опубликовано на портале правовой информации. На оперсовещании главы региона замруководителя Департамента природных ресурсов НАО С. Чибисов рассказал, что решение принято по причине понижения среднесуточных температур, отсутствия пожарной опасности на территории лесов региона.



В 2020 г. пожароопасный сезон в Ненецком округе был установлен в начале июля. До октября на территории лесничества зарегистрирован всего один пожар в лесу, который возник после грозы. Его даже не пришлось тушить, так как он самоликвидировался в тот же день. Привлечения пожарных служб не потребовалось. В Ненецком лесничестве пожар оказался первым за 4 года. До этого возгорание было зафиксировано в июле 2016 г.



В ведомстве рассказали, что пожароопасный сезон закрыт, но круглосуточно продолжит работу телефон службы лесного хозяйства, поэтому о возгораниях можно сообщать в любое время. Жителей округа призвали соблюдать все меры пожарной безопасности в лесах.

Напомним, что год назад пожароопасный сезон в НАО закрыли 1 октября.