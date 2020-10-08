Обрезку тополей в Архангельске завязали на движение сока

Процедуру будут проводить в холодное время.



В Исакогорском, Цигломенском округах продолжается спил аварийных деревьев, которые планируют завершить к середине декабря. Глава администрации обоих округов В. Авдеев рассказал, что по муниципальному контракту, который был действителен до 4 октября, спилено 705 кубометров сухих старых тополей на 1131 млн руб. До ухода на зиму все деревья должны быть приведены в порядок.



По новому контракту от 5 октября нужно свести 750 кубометров деревьев – около 100 единиц. Спилят тополя на ул. Ленинская, Дежневцев, Цигломенская, у Кирпичного завода и ул. 100-й дивизии. По условиям контракта 30 октября начнется обрезка тополей в том же объеме. Стоимость работ оценивается в 1360 млн руб.



Авдеев добавил, что обрезку будут проводить в холодное время, когда деревья в Архангельске прекратят процесс сокодвижения. В это время обрезка не нанесет вреда целостности и здоровью дерева. Весной деревья уже не будут нуждаться в дополнительной обработке, появиться больше места, благодаря спилу аварийных тополей