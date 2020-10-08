Обрезку тополей в Архангельске завязали на движение сока

Архангельская область >> Экология >> 08.10.2020

Процедуру будут проводить в холодное время.

В Исакогорском, Цигломенском округах продолжается спил аварийных деревьев, которые планируют завершить к середине декабря. Глава администрации обоих округов В. Авдеев рассказал, что по муниципальному контракту, который был действителен до 4 октября, спилено 705 кубометров сухих старых тополей на 1131 млн руб. До ухода на зиму все деревья должны быть приведены в порядок.

По новому контракту от 5 октября нужно свести 750 кубометров деревьев – около 100 единиц. Спилят тополя на ул. Ленинская, Дежневцев, Цигломенская, у Кирпичного завода и ул. 100-й дивизии. По условиям контракта 30 октября начнется обрезка тополей в том же объеме. Стоимость работ оценивается в 1360 млн руб.

Авдеев добавил, что обрезку будут проводить в холодное время, когда деревья в Архангельске прекратят процесс сокодвижения. В это время обрезка не нанесет вреда целостности и здоровью дерева. Весной деревья уже не будут нуждаться в дополнительной обработке, появиться больше места, благодаря спилу аварийных тополей





Рекомендуем по теме:

150 деревьев и 1600 кустов высадили в Мурманске за день

200 деревьев снесут из-за капремонта на трассе под Мурманском

Драмтеатр Архангельска объявит конкурс дизайн-проектов по благоустройству Петровского парка

Началась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"

В Мурманске оценивают потребность в вырубке деревьев для строительства


Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

ЦВК Воркуты перешла на газ

Учителей НАО приглашают во Всероссийский экспертный педсовет

30 тыс. малоимущих семей Вологды получают выплаты на детей

В 2021 г. НАО получит 79,9 млн руб. на поддержку сельского хозяйства

В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс

В Коми сверхплана сдадут две новые фермы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета