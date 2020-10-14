«Технопарк» отказался от планов строить мусорный полигон на Шиесе

Сотрудники ЧОП оставят станцию до конца текущего года.



«Технопарк», который планировал строить мусорный полигон для отходов из Москвы, отказался от планов. Он не будет проводить инженерно-изыскательские, проектные работы. Против этого строительства выступали все жители Архангельской области, которые не хотели, чтобы их территория стала мусоркой для москвичей.



До конца года будет рекультивирована территория в 15 га, где расположен лагерь активистов, протестующих против строительства завода.



Весной 2021 г. на станции высадят саженцы сосны.



Во время работ по рекультивации для восстановления слоя плодородного грунта дополнительно завезут почвогрунта 45 тыс. м3, высадят 33 тыс. сеянцев сосны.



«Технопарк» обратился к активистам, жителям Ленского района с просьбой не мешать проведению рекультивации участка, обеспечить пропуск строительной техники, работников подрядных организаций. Техника будет добираться из Сыктывкара до Шиеса своим ходом через переправу в Мадмасе до станции по ухтинскому трассовому проезду Трансгаз.