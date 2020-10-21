Осенний паводок возможен на Вологодчине

Вологодская область >> Экология >> 21.10.2020

Жители Вологды ждут повторения прошлогоднего паводка. Каждый день специалисты отслеживают уровень воды в водоемах. В настоящий момент у рек есть запас 200 см до критической отметки. Вода в Балтийской системе поднялась до 108,1 м, а при 110 м начинается подтопление территорий в низине.

Правительство Вологды проанализировало ошибки 2019 г. и подготовилось: расчищены русла водоемов, введены новые ливневки и отремонтированы старые. Также заранее отработан план действий экстренных служб, в готовности десятки специалистов, способные в короткий срок приступить к ликвидации ЧС.

Напомним, что прошлой осенью были подтоплены и дачные участки, и частный сектор. Сейчас о прогнозах говорить рано. Все будет зависеть от погодных условий, в частности от интенсивности дождей или снега.

Частные дома, которые были подтоплены в прошлом году, укреплены силами владельцев. В частности заготовлены мешки с песком, которые могут сдержать попадание воды на участок, но только частично, и если уровень воды будет не слишком высоким.





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