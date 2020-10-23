У санатория «Беломорье» вырубили реликтовые сосны

Жители Приморского района возмущены срубленными вблизи санатория «Беломорье» соснами. Деревья росли там не один десяток лет.



Из-за долгов у санатория «Беломорье» недавно сменился собственник, который решил, что может уничтожать природное достояние региона без всяких последствий.



Горожане призывают Росприроднадзор и Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, Министерство природопользования, ОНР, Greenpeace, прокуратуру, WWF обратить внимание на то, как губят природу, а лес вывозят всеми доступными способами.



Компания «Фишка» занимается ремонтом столовой, главного здания, и благоустройством территории. Компания хочет открыть санаторий для посетителей как можно быстрее.



Комплекс водоснабжения продан другому юрлицу, который не связан с собственником санатория. Насосная станция находится в черте «Беломорья», принадлежит «Северному коммунальному предприятию». Согласно рабочему регламенту, в радиусе 100 м от зданий деревьев быть не должно. С вырубкой деревьев и виновниками вырубки будет разбираться прокуратура.

