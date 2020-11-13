В Нарьян-Маре очистили от мусора территорию в районе воинской части

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 13.11.2020

Территория бывшей воинской части была загрязнена не только остатками объектов, но и остатками наполненных цистерн с маслами, химикатами. Они отравляли прилегающую территорию, поэтому их нужно было вывезти и утилизировать. Площадь 75 тыс.в. м очистили в рамках окружного проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Деньги были выделены из окружной казны. В Департаменте природных ресурсов НАО рассказали, что контракт на выполнение ликвидации экоущерба заключен по итогу торгов с компанией «Автомаркет». Цена контракта - 1,9 млн руб.

Работы уже приняты в объеме 100%. Работы выполнены качественно и до наступления снегопадов и морозов, как планировалось по условиям тендера. Очистка территории проведена для снижения негативного воздействия на природу, антропогенной нагрузки на окружающую среду. Прекращен вынос грязи и загрязняющих веществ в грунтовые воды и водоемы, улучшена экоситуация на территории Нарьян-Мара.
Это не единственный проект в регионе, направленный на улучшение экологии в Ненецком округе.





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