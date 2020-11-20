78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В городе в каждом районе есть пункты приема бумаги в шаговой доступности от жилых домов и офисных зданий. Модули установлены в рамках экопроекта «Бумажная помощь». В сентябре был опробован пилот проекта, а положительные отклики череповчан стали толчком к продолжению проекта на постоянной основе.



В экомодулях проекта можно оставлять картон, офисную бумагу, коробки от каш, продуктов, зубной пасты, газеты, журналы, листовки, книги. Обязательное условие – вся бумага должна быть чистая, без жирных пятен. В модуль не следует класть использованные одноразовые стаканчики для, чеки, салфетки, туалетную бумагу, втулки от ее рулонов, обои, фотообои, фотобумагу, тетрапаки, бумагу для выпечки, пергамент, вощеную бумагу, лотки для яиц, пачки от сигарет. Некоторые пункты вызывает вопросы. Например, непонятно, почему не приминают чистые пачки от сигарет?



Организатор экоакции «Зеленый полюс» все собранные от сбора макулатуры деньги будет направлять на лечение и реабилитацию детей с тяжкими заболеваниями.