Парфенчиков заявил о перевыполнении плана по восстановлению лесов в Карелии

Республика Карелия >> Экология >> 27.12.2020

Глава Карелии А. Парфенчиков рассказал, что в 2020 г. республика выполнила искусственное лесовосстановление с превышением плана, но что многие жители отреагировали не очень хорошо. Они считают, что лес незаконно вырубается, и лучше бы власти боролись с незаконной вырубкой, а не с высаживаем новых деревьев.

Искусственное лесовосстановление выполнено с превышением плана на 20%. С этого года применяется еще один вид лесовосстановления – компенсационный. Леса, вырубленные во время строительства дорог, трубопроводов, столбов электропередач и разработке месторождений, нужно компенсировать новыми посадками. В Карелии в рамках компенсационного лесовосстановления высажено 252 га саженцев.

Объем лесовосстановления увеличивается с каждым годом. Глава Сегежского лесничества Е. Каминская рассказала, что работа идет на перспективу. Через 5-7 лет грандиозного эффекта от насаждений никто не увидит, но через 20-30 лет результат будет на лицо. Но к тому времени черные лесорубы успеют вырубить слишком много леса.





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