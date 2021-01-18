В Мурманске достраивают экспериментальный дом-лабораторию

Ученые из 2 университетов, Петрозаводского и Мурманского, создали модель лаборатории для проверки экологически чистых технологий и оценки эффективности их работы в суровых природных условиях. Работы велись в рамках международного проекта, посвященного «зеленому» строительству в Арктике, который предусмотрен программой «KOLARCTIC». Первая деревянная лаборатория-дом уже появилась в ботаническом саду ПетрГУ. Строительство аналогичного объекта в Мурманской области близко к завершению.



Лаборатория представляет собой деревянное здание площадью 72 кв м, одна часть которого выстроена по технологии двойного сруба, а другая – по каркасной технологии. Двойной сруб считается наиболее подходящим для северных регионов, однако в Мурманской области невозможно массово применять эту технологию из-за нехватки сырья. На стенах здания укреплены датчики, измеряющие влажность и температуру, а также оценивающие теплопотери.



В рамках работы лаборатории планируется протестировать эффективность различных изоляционных материалов, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, систем «умного» дома и альтернативных источников энергии. В исследованиях примут участие ученые из Швеции, Норвегии и Финляндии.