В Мурманске достраивают экспериментальный дом-лабораторию

Мурманская область >> Экология >> 18.01.2021

Ученые из 2 университетов, Петрозаводского и Мурманского, создали модель лаборатории для проверки экологически чистых технологий и оценки эффективности их работы в суровых природных условиях. Работы велись в рамках международного проекта, посвященного «зеленому» строительству в Арктике, который предусмотрен программой «KOLARCTIC». Первая деревянная лаборатория-дом уже появилась в ботаническом саду ПетрГУ. Строительство аналогичного объекта в Мурманской области близко к завершению.

Лаборатория представляет собой деревянное здание площадью 72 кв м, одна часть которого выстроена по технологии двойного сруба, а другая – по каркасной технологии. Двойной сруб считается наиболее подходящим для северных регионов, однако в Мурманской области невозможно массово применять эту технологию из-за нехватки сырья. На стенах здания укреплены датчики, измеряющие влажность и температуру, а также оценивающие теплопотери.

В рамках работы лаборатории планируется протестировать эффективность различных изоляционных материалов, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, систем «умного» дома и альтернативных источников энергии. В исследованиях примут участие ученые из Швеции, Норвегии и Финляндии.





Рекомендуем по теме:

В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ

Общежитие колледжа искусств в Мурманске отремонтируют за 44 млн руб.

В Карелии увеличится количество лабораторий для тестов на коронавирус

В Мурманске будет создан Научно-образовательный центр

На дорожные работы Мурманск потратил всего 63% субсидий

Лаборатория дошкольного образования открылась в Архангельске


Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Чем может удивить туриста Архангельская область?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета