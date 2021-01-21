Всемирный фонд дикой природы призвал участвовать в челлендже по борьбе с глобальным изменением климата

WWF называет климатический кризис величайшим вызовом человечеству. Фонд призывает к участию в 5-недельном челлендже, помогающем внести вклад в улучшение экообстановки на планете.



Собрана серия 5-недельных заданий, дающих простые действенные советы о том, как жить экологично, защищать планету, сохранять биоразнообразие, бороться с изменениями климата.



Участники челленджа должны предварительного зарегистрироваться, а письма с заданиями WWF вышлет на электронный ящик.



Эксперты напомнили, что повышение глобальной температуры всего на 1,5 градуса приведет к ужасным последствиям. Планету ожидают экстремальные погодные явления, которые будут проявляться все чаще. Таяние ледников повысит уровень океана, прибрежные города и острова уйдут под воду. Когда это случится, никто точно сказать не может, но в обозримом будущем. Необратимый ущерб нанесет фауне планеты изменение климата, что повлияет на жизни 1 млн видов животных, уже находящиеся на грани исчезновения. В WWF считают, что планету нужно спасать уже сейчас.