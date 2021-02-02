В Вологде собираются благоустроить территорию, прилегающую к реке Содеме

>> Экология >> 02.02.2021

На текущий год запланирована очистка территории, простирающейся от устья реки до городского вокзала, в 2022 году аналогичные работы пройдут на участке от вокзала до границы с Вологодским районом. Сейчас идет составление проектной документации по строительству очистных сооружений, которые планируется установить в Тепличном микрорайоне, рядом с улицей Чехова, а также у станции «Динамо». На 2021 год также запланирована модернизация ливневой канализации. Попадающие в реку стоки должны стать максимально безвредными. Специалисты из ВГМХА собираются провести инвентаризацию зеленых насаждений вдоль русла. Заявленный объем работ по улучшению состояния реки Содема является беспрецедентным.

2021 год был объявлен годом экологии в Вологде, и ревитализация реки в пределах города призвана стать одним из основных проектов. Территория, по которой протекает Содема, входит в план развития города, над которым трудятся архитекторы. Пока горожане не пользуются берегами реки для прогулок. Эту ситуацию планируется исправить, разместив различные рекреационные зоны и места для активного отдыха.





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