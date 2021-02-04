ООПТ планируют создать в Териберке

В Териберке хотят сделать особо охраняемую природную территорию одноименного природного парка.



Специалисты считают, что территория у нижнего течения р. Териберка является привлекательной для туризма. В этой локации проводят познавательные туры (многодневные, «походы выходного дня», туры на снегоходах, на снегоступах, на лыжах, пешие прогулки, дайвинг и рыбалку). По оценке Комитета по туризму Мурманской области, в Териберку в год приезжают 40 тыс. человек, а их могло бы быть больше.



Териберка - важный туристский аттрактант, один из простых путей к Северному Ледовитому океану. Здесь удобно наблюдать за Северным сиянием, можно погулять в природных декорациях кинофильма «Левиафан» А. Звягинцева.



Уровень турпотока высокий, и есть необходимость регулирования потока для более эффективного сохранения природных объектов, формирования условий для ответственного экотуризма, сохранения территории. Местности нужно развиваться, и это требует финансовых вложений, без которых туризм в отдаленной местности невозможен.

