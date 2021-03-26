А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Глава Карелии А. Парфенчиков считает, что сокращать популяцию комаров для повышения комфорта туристов в регионе в весенне-летний период не планируют.



Несмотря на то, что комары являются главным раздражителем людей и животных, и ничего кроме неприятного зуда не приносят, комары являются частью местной экосистемы. Если их убрать, пойдет дисбаланс в экосистеме, будет меньше пернатых, каких-то животных.



Кроме того, комар считается одним из символов республики, поэтому творить расправу над неугодным насекомым не будут.



О том, что комара в Карелии могут признать туристическим брендом, рассказал глава республики. Он считает, что лесной кровосос вполне заслужил право стать символом Карелии. Но с ним многие не согласны, потому что ни один человек не приедет в республику, чтобы столкнуться с такими туристическим брендом.



Напомним, что в Петрозаводске есть инсталляция кровососущего насекомого.



В Карелии хотят ввести в некоторых районах туристический сбор, а вырученные деньги направить на развитие медицины, инфраструктуры, уборку мусора.