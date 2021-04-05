СП «Газпром нефти» и «Роснефти» поможет ЯНАО в изучении вечной мерзлоты
Правительство региона заключило с компанией «Мессояханефтегаз» соответствующее соглашение. Документ был подписан в рамках отраслевого форума, состоявшегося в Салехарде. Сотрудничество будет направлено на исследование вечной мерзлоты как основы арктической экосистемы. Осуществлять мониторинг планируется на базе Научного центра по изучению Арктики. В правительстве ЯНАО отметили, что участие в проекте крупных нефтедобывающих компаний, работающих на севере региона, позволит расширить географию исследований.
Руководитель «Мессояханефтегаза» Алексей Кан надеется, что в рамках сотрудничества удастся разработать прогнозную модель состояния вечной мерзлоты, с помощью которой можно обеспечить безопасность нефтепромыслов. Это будет способствовать сохранению экосистемы и внедрению новых строительных технологий.
При разработке трудноизвлекаемых запасов сырья компания привлекает ученых для изучения геологического строения пластов Гыдана и разрабатывает систему мониторинга состояния вечной мерзлоты на своих месторождениях, внедряя цифровые способы контроля за основаниями зданий и сооружений. Подобный подход обеспечит получение ценной для научного сообщества информации.
Рекомендуем по теме:
Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться
Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины
В Архангельске открылся детсад с ясельными группами
Кинотеатр "Рублион Синема" ушел из ТРЦ "Парма"
В Вологде женщинам-медикам и педагогам вручили награды
Mostbet регистрация игроков из Казахстана
Возможности в ставках на 1win официальный сайт