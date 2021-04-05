СП «Газпром нефти» и «Роснефти» поможет ЯНАО в изучении вечной мерзлоты

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 05.04.2021

Правительство региона заключило с компанией «Мессояханефтегаз» соответствующее соглашение. Документ был подписан в рамках отраслевого форума, состоявшегося в Салехарде. Сотрудничество будет направлено на исследование вечной мерзлоты как основы арктической экосистемы. Осуществлять мониторинг планируется на базе Научного центра по изучению Арктики. В правительстве ЯНАО отметили, что участие в проекте крупных нефтедобывающих компаний, работающих на севере региона, позволит расширить географию исследований.

Руководитель «Мессояханефтегаза» Алексей Кан надеется, что в рамках сотрудничества удастся разработать прогнозную модель состояния вечной мерзлоты, с помощью которой можно обеспечить безопасность нефтепромыслов. Это будет способствовать сохранению экосистемы и внедрению новых строительных технологий.

При разработке трудноизвлекаемых запасов сырья компания привлекает ученых для изучения геологического строения пластов Гыдана и разрабатывает систему мониторинга состояния вечной мерзлоты на своих месторождениях, внедряя цифровые способы контроля за основаниями зданий и сооружений. Подобный подход обеспечит получение ценной для научного сообщества информации.





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