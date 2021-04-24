Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Республика Коми >> Экология >> 24.04.2021

Замдиректора по научной работе Института биологии Коми И. Чадин сообщил несколько неизвестных фактов о борщевике.

Растение состоит из комплекса побегов разного возраста, а не из одного ствола, за счет того растение невероятно жизнестойкое. Каждое имеет под землей спящие почки, и если надземное растение уничтожается, они прорастают. А почек может быть 30 на 1 кв. м. Борщевик дает 20 тыс. на 1 кв. м., а 90% из них быстро распространяются на 6 м, давая плотный покров на следующий год.

Бороться с растением трудно. Эффективен метод укрывного материала, черной пленки, но он дорогой. Эффекта не дает скашивание, которое лишь на время сдерживать распространение растения. Не приносит пользы выкопка растений. Она эффективна при борьбе с единичным растением на приусадебном участке.

Любую работу по избавлению от сорняка нужно выполнять до момента образования семян. Но лучше без изучения особенностей растения за его истребление не браться, потому что можно нанести вред себе и поспособствовать распространению семян.





Рекомендуем по теме:

Новой достопримечательностью Воркуты стал подсолнух

Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

В Вытегорском районе нашли окаменелое растение возрастом 350 млн лет

Рост мха в Карелии зависит от фаз Луны

Под Архангельском обнаружили популяцию краснокнижных орхидей


А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Как получить бонусы в онлайн покере для ставок

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.

В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта

Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом

Администрацию главы Коми осветят на 6,3 млн руб.

Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета