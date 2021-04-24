Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Замдиректора по научной работе Института биологии Коми И. Чадин сообщил несколько неизвестных фактов о борщевике.



Растение состоит из комплекса побегов разного возраста, а не из одного ствола, за счет того растение невероятно жизнестойкое. Каждое имеет под землей спящие почки, и если надземное растение уничтожается, они прорастают. А почек может быть 30 на 1 кв. м. Борщевик дает 20 тыс. на 1 кв. м., а 90% из них быстро распространяются на 6 м, давая плотный покров на следующий год.



Бороться с растением трудно. Эффективен метод укрывного материала, черной пленки, но он дорогой. Эффекта не дает скашивание, которое лишь на время сдерживать распространение растения. Не приносит пользы выкопка растений. Она эффективна при борьбе с единичным растением на приусадебном участке.



Любую работу по избавлению от сорняка нужно выполнять до момента образования семян. Но лучше без изучения особенностей растения за его истребление не браться, потому что можно нанести вред себе и поспособствовать распространению семян.