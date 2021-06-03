Череповец получит 12 новых трамваев

План мероприятий по уменьшению выбросов в воздух Череповца, разработанный в 2018 г. в Вологодской области по нацпроекту "Экология", актуализирован, дополнен в плане совершенствования транспортной системы за счет денег из федеральной казны.



Череповец получил 574 млн руб. на покупку 12 новых трамваев, частично заменяющих транспорт низкого экокласса. Также в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Череповец в 2020 г. уже получил 17 низкопольных газомоторных автобусов, а еще 17 поступили в текущем году. Также поступят 18 автобусов на газомоторном топливе до конца 2021 г.



Поддержку Череповцу также оказало региональное правительство. По программе "Ваш автобус" в 2019 г. на городские маршруты вышли 25 низкопольных автобусов на газе. Вместе с новыми общая замена парка достигнет 77 автобусов.



Повлияет на атмосферный воздух совершенствование дорожной системы. После строительства моста через Шексну, удастся перераспределить поток транспорта, вывести транзитный транспорт за пределы Череповца. Мост позволит создать БТК, которое рассредоточит транспорт.

Предельно допустимая концентрация диоксида азота в Череповце не будет превышена.

