В Карелии появился ландшафтный памятник «Яшезеро»
Охраняемая территория заняла свыше 430 га в Прионежском районе, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков. Благодаря новому статусу, компании и частные лица не смогут заниматься здесь извлечением полезных ископаемых, рубить деревья и вести иную хозяйственную деятельность, нарушающую экосистему заповедника. На территории «Яшезера» растут краснокнижные растения и встречаются животные, охраняемые из-за грозящего им уничтожения, такие как косули, беркуты, ласки, черные коршуны.
Рядом с заповедником находятся руины Ионо-Яшезерского монастыря, появившегося в XVI веке. На территории самого ландшафтного памятника есть легендарная пещера, которая могла служить кельей преподобному Ионе Яшезерскому.
Всего в Карелии действуют 168 охраняемых природных территорий, в том числе зоологические заказники, заповедники и национальные парки. Чаще всего туристы посещают знаменитый заповедник «Кивач», а наибольшую площадь – почти 48 тыс га, занимает Костомукшский заповедник.
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