Вологда будет способствовать развитию электротранспорта

Вологодская область >> Экология >> 11.06.2021

Городские власти намерены популяризировать электромобили, увеличивать сеть зарядных станций и расширить использование общественного электрического транспорта. Эти меры изложены в соглашении, подписанном между городской администрацией и Ассоциацией электромобильного транспорта на форуме «Электрофест-2021». По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, начинается позиционирование города в качестве экологически чистого. На различные виды транспорта сейчас приходится до 68% загрязнения атмосферы, поэтому меры в этом направлении необходимы. Развитие электротранспорта предполагает снижение вредных выбросов и появление новых точек роста в смежных сферах.

Форум стартовал автопробегом по центральным магистралям Вологды. В нем участвовали более 20 электромобилей из разных городов. На последовавшем пленарном заседании обсуждались преимущества электротранспорта, связанные с меньшим уроном, наносимым окружающей среде, и низкими удельными затратами при эксплуатации.

Согласно плану Минпромторга, через 9 лет доля электротранспорта в стране должна достичь 16%. Правительство будет стимулировать строительство заводов по выпуску аккумуляторов и развитие электрического общественного транспорта. В Вологодской области также принимаются меры поддержки для владельцев электрокаров – областное Законодательное собрание с 2022 года освободило их от транспортного налога.





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