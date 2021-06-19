В Коми создадут долгосрочную программу развития сферы обращения с отходами

По данным отраслевого издания «Журнал ТБО», документ совместно разрабатывают ООО «Ржевмаш» и оператор по размещению отходов ТКО «Эко-Сфера». Стороны ведут переговоры с ПАО «Сбербанк» по поводу участия в проекте строительства комплексной системы сортировки отходов в соответствии с концессионным соглашением и открытия кредитной линии на 1,31 млрд рублей. Проект согласован региональным оператором и ожидает одобрения со стороны правительства республики. В случае положительного решения властей, в следующем году в Сыктывкаре построят мусоросортировочный комплекс за 350 млн рублей, который сможет ежегодно принимать до 80 тыс тонн отходов.



Программа также призвана решить давнюю проблему неэффективности перевозки мусора на большие расстояния. В некоторых муниципалитетах, которые не имеют собственных полигонов, местные власти не смогли организовать накопительные площадки, и отходы приходится перевозить на сотни километров. Проект предусматривает строительство в таких местах перегрузочно-сортировочных станций.



Вся программа при условии своевременного согласования со стороны правительства должна быть выполнена к 2027 году. В регионе за 6 лет построят 3 крупных мусоросортировочных комплекса. В 4 муниципалитетах появятся дополнительные мощности для сортировки отходов. Эти меры призваны на четверть сократить нагрузку на полигоны путем извлечения подлежащих переработке фракций.