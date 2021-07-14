Новый экологический арт-объект появился в Петрозаводске

Контейнер в виде дерева для сбора пластиковых крышек установили в центре Петрозаводска в парке Ямка у Заводского моста. Он стал третьим для сбора пластиковых крышек. В 2020 г. полезные конструкции установили в парках 50-летия Пионерской Организации, на Беличьем острове. Арт-объекты сделаны в рамках проекта «Пластмассовый мир» Центра экоинициатив «ЭкоПространство».



Цель проекта «Пластмассовый мир» — вовлечь жителей Карелии в раздельный сбор отходов, наглядно показать, что крышки — не мусор, а сырье, которое можно переработать. Крышки собирать просто, потому что они маленькие и легкие, а положить их в дерево интересно.



В ближайшем будущем планируется установить аналогичный арт-объект а Онежской набережной в районе уличных тренажеров.



Забота об экологии в Карелии – одна из важнейших задач властей, поскольку на полный раздельный сбор отходов здесь еще не перешли, леса нещадно вырубаются, воды в озерах и реках настолько в плохом состоянии, что даже купаться в ней нельзя. Есть проблемы с качеством питьевой воды.