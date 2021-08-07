«ФосАгро» построит под Череповцом карбоновую ферму

Экопроект компания будет осуществлять совместно с РАН и областными властями. Зеленые насаждения обладают способностью накапливать углекислый газ с помощью фотосинтеза. Если объем его поглощения на определенной территории будет подсчитан и зафиксирован, то он сбалансирует определенное количество промышленного газа. То есть карбоновая ферма может производить «единицы сокращения выбросов», которые потребуются предприятиям, стремящимся к углеродной нейтральности – это мощный тренд в мировом масштабе.



ЕС решил сделать собственную экономику углеродно нейтральной к 2050 году, введя налог на импорт товаров, при производстве которых образуются парниковые газы. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что в связи с этим выросла актуальность мониторинга выбросов на уровне предприятий и целых регионов. В июне «ФосАгро» подписала с Вологодской областью и РАН соглашение по поводу сотрудничества в области мониторинга окружающей среды.



По словам гендиректора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, карбоновая ферма годовой мощностью 0,7 млн тонн CO2, появится рядом с Череповецким химическим кластером, принадлежащим крупнейшему российскому производителю фосфорсодержащих удобрений. Климатическая стратегия «ФосАгро» предполагает 14%-ное снижение выбросов парниковых газов в течение 10 лет. Компания в дальнейшем намерена активно внедрять «зеленые» технологии на своих предприятиях.