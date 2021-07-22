Экоактивистка из Коми предложила разработать закон о культуре отходов

А. Сажина продолжает разработку закона о культуре отходов. Проект нацелен на формирование осознанного потребления, стремления к снижению отходов, внедрение системы раздельного сбора мусора в многоквартирных домах и увеличение числа пунктов приема вторсырья.



Сажина рассказала, как на этом заработать 118 тыс. руб. за полгода. Все жители дома вряд ли будут сортировать мусор, это дело добровольное. Люди или ленятся, или не видят в этом смысла. 90% экологически ответственных людей будут выбрасывать мусор на закрытую площадку для полигонных отходов. В этом случае все соседние дома складировать мусор на площадке не смогут. Отходы можно пересчитать, а дом может платить за вывоз мусора не по нормативам, а по факту.



Площадку надо содержать в чистоте, должны действовать правила, не лишнем будет видеонаблюдение.



В Екатеринбурге уже построили такие крытые площадки при жилых домах, установили контейнеры, но там находиться из-за мух и «ароматов» невозможно, поэтому площадка должна быть отдельной.

Но и при всех условиях надеяться, что все жители будут сортировать мусор, не приходится. Нужен закон, регламентирующий культуру отходов.