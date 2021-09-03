Мурманские волонтеры очистили Арктический пляж

На Арктическом пляже Мурманска у прибрежного авторынка участники Единого волонтерского центра провели благоустройство побережья Кольского залива - убрали мусор, установили «волонтерские» скамейки, качели, арт-объекты (лодки из морского вокзала). Пронзительный ветер и дождь не остановили активистов.



Слова благодарности выразил волонтерам губернатор А. Чибис. Он отметил, что территория превращается в культовое место. Министерство градостроительства с горадминистрацией подготовили инфраструктуру — подключили видеонаблюдение, освещение. Теперь можно приезжать, наслаждаться видами. С учетом активности волонтеров в очистке территории принято решение включить пляж в программу по благоустройству «Наш Мурманск». Это территория, сохраняющая и красоту природы, и панораму Кольского залива, и элементы благоустройства, позволяющие проводить время в комфортных условиях.



Первоочередной задачей, которую нужно решить до реализации проекта, является строительство подъездного участка от ул. Подгорной. Он сейчас в плохом состоянии.



Волонтеров поблагодарила руководитель Единого волонтерского центра МО Е. Чибис, подчеркнув, что по своей инициативе люди выходили сюда, ликвидировали свалку, расчищали от мусора территорию без указаний «сверху», а по велению души.