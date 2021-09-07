В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"

Глава Коми побывал в Ухте с рабочим визитом. Он рассказал об открытии маршрута в "Параськиных озерах". Создание заказника – результат совместной работы Минприроды РФ, Минприроды Коми, "Газпрома трансгаз Ухта".



В республике появился 4-й федеральный природный объект. Регион гордится уникальными объектами - Печоро-Илычским заповедником и Нацпарком "Югыд ва". 3 года назад создан Нацпарк "Койгородский".



"Параськины озера" - имеет площадь 17 тыс. га и объединяет карстовые озера. Статус позволит здесь организовать работу по сохранению природы, созданию условий для развития туризма, экопросвещения населения.



Параськины озера сравнивают с Байкалом. На территории есть карстовые озера, по глубине и составу воды сравнимые с Байкалом, уникальные краснокнижные растения. Уникальная локация находится в 200 км от Сыктывкара.



Для туристов в заказнике есть экотропы, автостоянка, деревянные скульптуры, скамьи, качели, подвесной мост и беседки. Планируется позже обустроить подвесной мост через р. ТОбысь и рыбоводное хозяйство, а также другие экотропы.

