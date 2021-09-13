Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова посетила акцию «Вода России» в Сыктывкаре

Республика Коми >> Экология >> 13.09.2021

Мероприятие акции «Вода России» прошло на берегах Вычеты. Волонтеры очистили побережье и лес по технологии раздельного сбора мусора.
В акции приняли участие жители Сыктывкара, ребята из учебных заведений, прибывшие группами из Сыктывкарского лесного института и госуниверситета им. П. Сорокина, медколледжа, классов Зеленецкой школы. Гостем стала амбассадор акции, телеведущая и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Ю. Михалкова.

Она рассказала, что является не первый год амбассадором "Воды России". В Сыктывкаре она бывала раньше на гастролях. Она считает, что нужно привлекать к подобным мероприятиям детей, показывать, что убирать надо не только дом, что нельзя мусорить.

Михалкова согласилась сразу, когда мне предложили амбассадорство. Ее так воспитали, что с детства она знала, что к природе нужно бережно относиться. Субботники сопровождали ее всю жизнь.

Уборка территории продлилась весь день. На акции также проходил конкурс креативных фотографий с мероприятия, а победителя выбирали организаторы.





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