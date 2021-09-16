В Мурманске открыли экотропу на горе Горелая

Об этом сообщило областное Министерство градостроительства. Маршрут длиной в 2 км начинается рядом с домом №28 по улице Капитана Орликовой. На вершине горы оборудованы смотровые площадки и скамейки. По словам министра градостроительства Мурманской области Марии Гавриловой, экологический маршрут выполняет две функции – рекреационную и просветительскую. Тропа позволяет быстро переместиться из города в парковую зону. Вдоль нее установлены столбы с информацией о северной природе, спроектированные скульптором Данилой Власовым. Здесь можно будет организовать открытые уроки для детей, марафоны, либо экологические мероприятия. По маршруту уже водят школьные экскурсии.



Создателями экотропы стали архитектор Александра Никитина, областной Центр городского развития и студент Максим Комлев, весной выигравший губернаторский грант в 792 тыс рублей на реализацию замысла. Его предложение стало одним из 13 студенческих проектов, которые были признаны достойными воплощения. Всего бюджет выделил на их осуществление 8 млн рублей.



В следующем году городская администрация рассмотрит возможность размещения мусорных контейнеров со стороны начала маршрута на улице Капитана Орликовой. Создатели экотропы отметили, что при ее создании было собрано столько отходов, что их пришлось вывозить при помощи спецтехники.