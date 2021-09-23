Котельную в мурманском микрорайоне Дровяное планируется перевести на топливо из отходов
Проект реализуется правительством Мурманской области при поддержке компании «Ситиматик». Котельная в Дровяном станет первым объектом в арктической зоне страны, работающим на альтернативном топливе. Переоборудование начнется в ноябре, спустя 3 месяца котельная будет сдана в эксплуатацию. Проект предполагает снижение избыточной установленной мощности действующей котельной для приведения в соответствие с имеющейся нагрузкой и сокращение эксплуатационных затрат.
За поставку РДФ-топлива будет отвечать «Ситиматик», чьи сотрудники в 2019 году создали технологию его выпуска из отходов и протестировали ее, проведя замеры вредных выбросов при эксплуатации котельной в экотехнопарке в Междуречье. Особенностью мусорообразования в Мурманской области является высокая доля пластика, картона, бумаги и иных высококалорийных материалов, хорошо подходящих для выпуска РДФ-топлива, по полезным свойствам близкого к углю или природному газу. Сырьем для него могут служить до 40% вывозимых на сортировку отходов. Выпуск небольших партий РДФ-топлива для новой котельной начнется в экотехнопарке компании «Ситиматик». В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более мощную производственную линию.
В компании рассчитывают, что соблюдение всех требований позволит реализовать модель теплоснабжения с помощью недорого и безопасного топлива, которого в перспективе может хватить для отопления небольшого города.
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