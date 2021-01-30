В Вологодской области появится современный мусороперерабатывающий комплекс

Вологодская область >> Экология >> 08.11.2021

В администрации Великоустюгского района прошла встреча, посвященная реализации этого проекта. В ней участвовали заместители губернатора региона Евгений Богомазов и Виктор Рябишин, глава района Александр Кузьмин и представители профильных департаментов областной администрации. Для первого в регионе высокотехнологичного комплекса потребуется земельный участок площадью 25 га недалеко от деревни Горбачево. Это место максимально удалено от жилья и водных объектов, оно характеризуется круглогодичной транспортной доступностью и надежным электроснабжением. От будущего подрядчика потребуется проведение экологических изысканий на месте будущей стройки.

Комплекс будет перерабатывать только ТКО, образованные на территории муниципального района. Это решение позволит полностью решить проблему утилизации мусора на ближайшие 20 лет и получить вторичное сырье, пригодное для дальнейшей переработки. Сейчас в районе отсутствуют современные объекты для обращения с отходами. На действующей свалке, открытой в 1966 году, накопилось 50 тыс тонн мусора, который еще предстоит утилизировать.

Конкурс на отбор подрядной организации уже объявлен. Проект строительства будет готов к 2022 году, все работы планируется завершить к 2025 году. Участники встречи решили создать рабочую группу с участием представителей общественности, которая будет контролировать ход реализации проекта.





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