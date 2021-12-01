В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 01.12.2021

В РФ подвели итог экоакции. В этом году высадили 70 млн деревьев, что в 2 раза больше, чем ранее. В НАО появилось 230 деревьев.

В экомероприятиях приняли участие 1,3 млн человек. Акция «Сохраним лес» привлекает энтузиастов.В НАО они высаживали березы, рябины у школ № 3, 4, детского дома и парка «Юбилейный». В экоакции приняли участие 200 человек, в том числе Ирена Понарошку, посетившая округ в качестве амбассадора другого проекта - «Чистая Арктика».

В текущем году по акции «Сохраним лес» запущена инициатива «Дерево жизни». Новые семьи, где появился ребенок, получат подарок – сертификат на посадку дерева и возможность назвать его в честь ребенка. Но инициативу поддерживают не все. А что если дерево погибнет?
С 2022 г. сертификаты на посадку будут вручать семьям в роддомах и ЗАГС как часть подарочного набора.

Впервые экоакция проведена в 2019 г. За 2 года высажено 82 млн деревьев. Экоинициатива стала считаться одной из крупнейших в стране.





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