НАО вошёл в топ-30 рейтинга регионов Всероссийской акции «Вода России»

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 13.12.2021

Подведен итог акции по уборке мусора с берегов водных объектов «Вода России». НАО занял 22 место. Акция проводилась в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» во всех субъектах РФ.

В округе акция носила название «Водным объектам – чистые берега». Она началась в начале лета. К ней присоединились волонтеры, неравнодушные жители и трудовые коллективы.

В 2021 г. на территории региона в акции принял участие 1001 человек, в 2020 г. – 997, в 2019 г. – 659. Очищено 67,35 км береговой линии, а объём собранного мусора - 180 м?.

Серди регионов первое место в рейтинге акции «Вода России» занял Татарстан, а последнее - Амурская область. Составлялся рейтинг на основе коэффициента отношения числа участников в субъекте к численности населения, умножаемого на длину очищенных берегов.

Департамент экологии НАО отметили дипломом победителя в категории «Самая необычная находка». Этой находкой стали кирпич 19 из Ньюкасла, найденный в Печоре, немецкие консервы времен ВОв.





Рекомендуем по теме:

Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова посетила акцию «Вода России» в Сыктывкаре

Большой этнографический диктант написали 1075 жителей округа

Жители НАО могут отправить письмо с поздравлениями ветеранам ВОв

14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"

В очистке берегов Онежского озера и Лососинки приняли участие 500 человек

"Бессмертный полк" в НАО объединит 4 тыс. участников


Продажа квартир в Москве – особенности

Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания федерального центра арктической медицины

В Коми займутся обустройством искусственных озер для разведения рыбы

В Коми планируют увеличить затраты на развитие спорта

2 тыс. жителей Карелии пожаловались прокурору на коды

Началась процедура формирования нового состава избирательной комиссии Заполярья

В Ненецком округе планируют организовать производство коллагена из оленьих шкур
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета