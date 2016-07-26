НАО вошёл в топ-30 рейтинга регионов Всероссийской акции «Вода России»

Подведен итог акции по уборке мусора с берегов водных объектов «Вода России». НАО занял 22 место. Акция проводилась в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» во всех субъектах РФ.



В округе акция носила название «Водным объектам – чистые берега». Она началась в начале лета. К ней присоединились волонтеры, неравнодушные жители и трудовые коллективы.



В 2021 г. на территории региона в акции принял участие 1001 человек, в 2020 г. – 997, в 2019 г. – 659. Очищено 67,35 км береговой линии, а объём собранного мусора - 180 м?.



Серди регионов первое место в рейтинге акции «Вода России» занял Татарстан, а последнее - Амурская область. Составлялся рейтинг на основе коэффициента отношения числа участников в субъекте к численности населения, умножаемого на длину очищенных берегов.



Департамент экологии НАО отметили дипломом победителя в категории «Самая необычная находка». Этой находкой стали кирпич 19 из Ньюкасла, найденный в Печоре, немецкие консервы времен ВОв.

