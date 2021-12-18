К тюленям Мурманского океанариума пришли ветеринары

Мурманская область >> Экология >> 18.12.2021

В океанариуме Мурманска работал комитет по ветеринарии Мурманской области. Специалисты посмотрели, в каких условиях содержат животных, осмотрели внешний вид и оценили состояние здоровья.

Сейчас в океанариуме проживают морской заяц, серые тюлени, гренландский тюлень. Одному из них 34 года. Морской заяц в России единственный дрессированный, умеющий играть на музыкальных инструментах.

Океанариум уникальный, самый северный в Европе. Его история началась в 1984 г., когда в морском биоинституте в п. Дальние Зеленцы организоваи лабораторию по изучению морских млекопитающих. В 1992 г. они выступают на Семеновском озере под открытым небом. В 1996 г. океанариум открылся в здании под эгидой института.

Но в 2007 г. финансовые трудности ММБИ вынудили отказаться от океанариума, и его купила частная компания. Последние 2 года океанариум бедствует. Образовались долги из-за простоя во время пандемии. Сейчас задолженность 4 млн руб.

1 января океанариум могут закрыть, так как изменилось законодательство и теперь появилось требование о лицензировании деятельности.





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