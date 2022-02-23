Очевидцы рассказали о начале рубок леса на месте стройки бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске

В Петрозаводске готовят площадку для строительства здания Бюро судебно–медицинской экспертизы. Вырубка идет вдоль Высотного проезда, в сторону Лососинского шоссе, где за поляной еще несколько лет назад стояла деревянная двухэтажка. Ее снесли, а на ее месте планируют построить новое здание. Но поскольку под него места понадобится больше, придется пожертвовать деревьями.



В этом месте находится лес, который с каждым годом уменьшается в размерах из-за очередного строительного проекта. Горожан возмущает этот факт, а особенно то, что стройка началась, но не о каких компенсационных высадках никто не говорит, хотя застройщик обязан это сделать.



Глава Минстроя Карелии В. Россыпнов рассказал, что работы завершат в 2023 г. Здание расположится между проездом Высотным и Детской больницей, Диагностическим центром. Пока бюро работает в старых зданиях, но само здание и его материально-техническая база не соответствует современным нормам.