Очевидцы рассказали о начале рубок леса на месте стройки бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске

Республика Карелия >> Экология >> 23.02.2022

В Петрозаводске готовят площадку для строительства здания Бюро судебно–медицинской экспертизы. Вырубка идет вдоль Высотного проезда, в сторону Лососинского шоссе, где за поляной еще несколько лет назад стояла деревянная двухэтажка. Ее снесли, а на ее месте планируют построить новое здание. Но поскольку под него места понадобится больше, придется пожертвовать деревьями.

В этом месте находится лес, который с каждым годом уменьшается в размерах из-за очередного строительного проекта. Горожан возмущает этот факт, а особенно то, что стройка началась, но не о каких компенсационных высадках никто не говорит, хотя застройщик обязан это сделать.

Глава Минстроя Карелии В. Россыпнов рассказал, что работы завершат в 2023 г. Здание расположится между проездом Высотным и Детской больницей, Диагностическим центром. Пока бюро работает в старых зданиях, но само здание и его материально-техническая база не соответствует современным нормам.





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