Карелия предлагает сформировать федеральный проект с целью защиты Ладожского и Онежского озер

Власти республики предложили выделить охрану двух крупнейших озер Северо-Западного региона в отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта «Экология». Глава региона Артур Парфенчиков во время встречи в Петрозаводске предложил стать куратором инициативы Вячеславу Фетисову, депутату Госдумы и председателю Всероссийского общества охраны природы. Правительство республики готово предоставить в Госдуму все необходимые пояснительные материалы. Вопрос о формировании отдельного проекта может быть проанализирован в рамках действующего до 2024 года нацпроекта «Экология».



Пока в качестве отдельных направлений рассматриваются усилия по оздоровлению Волги и сохранению озера Байкал. Ладожское и Онежское озера имеют стратегическое значение для всего региона, они являются безальтернативным источником промышленного и бытового водоснабжения. По словам Артура Парфенчикова, основной задачей является оснащение очистными сооружениями всех крупных поселений, расположенных на берегах озер.



С 2017 года побережье Онежского озера ежегодно очищаются от мусора в рамках проекта «Чистое Онего». За сезон волонтерам удается убирать до 40 тыс тонн отходов без больших финансовых вложений. Региональные власти считают, что проект необходимо масштабировать и включить в него впадающие в Онежское озеро крупные реки.