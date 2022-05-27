Опыт по установке площадок из переработанного сырья реализуют в Вологде

На 13-м Международном форуме «Экология», в котором участвовали представители 85 регионов РФ, во время круглого стола на тему «Пионеры Экоповестки...» экоопытом Вологды поделился мэр С. Воропанов.



Город участвует в форуме 2-й раз. В прошлый раз была поставлена задача разработать экостандарт города. Пройдена экспертиза, представлен соответствующий документ - Вологда стала первым в стране городом, разработавшим собственный экостандарт. О своем опыте мэр и рассказал.



Экспертами отмечена системность работы Вологды по стратегии "ЭкоВологда", ориентация на конечный результат и вовлеченность людей в эти процессы. Стратегия "ЭкоВологда" — из теории превратилась в реальность, стала важной составляющей жизни.



В рамках этой стратегии выделены приоритетные направления: экотранспорт, «зеленая» экономика, озеленение, энергоэффективность/энергосбережение, экопросвещение, вторичная переработка отходов. Работа идет во всех направлениях. Работают представители горадминистрации, бизнес, общественники. Примером общей вовлеченности стал экоквест «Чистые игры», в рамках которого собрано 80 тонн отходов 7800 участниками.



Форум-2022 - это хорошая возможность увидеть практики других городов. Так Вологда хочет перенять организацию площадок из вторсырья. Вызвал интерес опыт по экопросвещению в Челябинске. Именно здесь разработали первый региональный экостандарт.

