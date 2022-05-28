В Архангельске представители бизнеса, науки и власти обсудят вопросы экобезопасности

В регионе впервые состоится научно-практическая конференция, которая будет иметь экологический отраслевой приоритет. Инициатор - Архангельский ЦБК.



Начало мероприятий намечено на 31 мая. Они продлятся 2 дня и будут проводиться в Северном федеральном университете и Федеральном исследовательском центре изучения Арктики.



Участвовать в форуме будут промышленники, ученые, представители власти, которые обсудят вопросы экобезопасности технологий в производстве целлюлозной и бумажной продукции.



Дискуссии по 4 направлениям станут приоритетными:



- безопасные экотехнологии в ЦБП;



- переработка макулатурного сырья;



- вопросы права в экодеятельности заводов ЦБП;



- климатповестка в ЦБП и лесовосстановление.



Важно найти решения проблем отрасли с использованием передовых зеленых технологий. Планируется рассмотреть опыт разных природосберегающих технологий, накопленный на предприятиях ЦБП.



Инициаторы уверены, что результатом дискуссий будет разработка новейших экоинициатив, реализующихся в интересах местных жителей.



