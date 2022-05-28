В Архангельске представители бизнеса, науки и власти обсудят вопросы экобезопасности

Архангельская область >> Экология >> 28.05.2022

В регионе впервые состоится научно-практическая конференция, которая будет иметь экологический отраслевой приоритет. Инициатор - Архангельский ЦБК.

Начало мероприятий намечено на 31 мая. Они продлятся 2 дня и будут проводиться в Северном федеральном университете и Федеральном исследовательском центре изучения Арктики.

Участвовать в форуме будут промышленники, ученые, представители власти, которые обсудят вопросы экобезопасности технологий в производстве целлюлозной и бумажной продукции.

Дискуссии по 4 направлениям станут приоритетными:

- безопасные экотехнологии в ЦБП;

- переработка макулатурного сырья;

- вопросы права в экодеятельности заводов ЦБП;

- климатповестка в ЦБП и лесовосстановление.

Важно найти решения проблем отрасли с использованием передовых зеленых технологий. Планируется рассмотреть опыт разных природосберегающих технологий, накопленный на предприятиях ЦБП.

Инициаторы уверены, что результатом дискуссий будет разработка новейших экоинициатив, реализующихся в интересах местных жителей.





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