В Архангельске представители бизнеса, науки и власти обсудят вопросы экобезопасности
В регионе впервые состоится научно-практическая конференция, которая будет иметь экологический отраслевой приоритет. Инициатор - Архангельский ЦБК.
Начало мероприятий намечено на 31 мая. Они продлятся 2 дня и будут проводиться в Северном федеральном университете и Федеральном исследовательском центре изучения Арктики.
Участвовать в форуме будут промышленники, ученые, представители власти, которые обсудят вопросы экобезопасности технологий в производстве целлюлозной и бумажной продукции.
Дискуссии по 4 направлениям станут приоритетными:
- безопасные экотехнологии в ЦБП;
- переработка макулатурного сырья;
- вопросы права в экодеятельности заводов ЦБП;
- климатповестка в ЦБП и лесовосстановление.
Важно найти решения проблем отрасли с использованием передовых зеленых технологий. Планируется рассмотреть опыт разных природосберегающих технологий, накопленный на предприятиях ЦБП.
Инициаторы уверены, что результатом дискуссий будет разработка новейших экоинициатив, реализующихся в интересах местных жителей.
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