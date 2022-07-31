Активисты очистят залив Ляппяярви

Уже почти 40 лет дно ладожского залива у Сортавалы не чистили. Активисты готовят очистку дна залива Ляппяярви, потому что это ключевой водный путь города. Ежегодно ила на дне становится на 3 см больше. По окончании очистки залива от затонувшего мусора, донных отложений, все собранное отфильтруют и вывезут.



Начнется работа по благоустройству набережной у ул. Чкалова, Валаамской.



Сейчас мусор мешает причаливать судам «Метеор», и это главная причина, по которой дно решили привести в порядок.



Проект очистки разработала компания НПП «ЭкоБиоТехнологии» из Петербурга. Работа будет производиться силами предприятия, занимающегося подводно-техническими операциями: берегоукреплением, углублением дна, механической и биоочисткой водоемов.



Откачивать мусор и ил со дна будут специальным судном для работы под водой. Все собранное со дна через геотубы обезводят. Сейчас на набережной готовится площадка для геотубов. Оборудование находится здесь временно, потом его демонтируют, увезут. Место приведут в порядок.









