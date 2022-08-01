Мэр Петрозаводска высказался о судьбе «Кургана»

Благоустройство территории спортцентра «Курган» потребует рубки деревьев. Это вызывает недовольство горожан, но как обычно в таких случаях власти обещают все сделать аккуратно.



Мэр города В. Любарский считает, что рубки можно избежать. В частности, в отчете Института леса КарНЦ РАН говриться о том, как рубка может негативно повлиять на краснокнижные растениях на территории «Кургана». Мнение специалистов - вырубка будет причиной ветровалов, а это потенциально нанесет ущерб экосистеме в центре города. Но без санитарной вырубки обойтись нельзя.



Старые сухие деревья необходимо убирать, и это признают экологи, потому что они могут заражать здоровый лес. Другой вопрос — благоустройство, работы по реализации проектов: расширение дорог, установка ограждений, установка освещения, создание велопешеходных маршрутов. Для этого нужна вырубка в больших объемах. Несмотря на то, что мэр против рубки, он понимает, что она необходима. Несмотря на то, что он обещает трогать деревья лишь в случае крайней необходимости и отчитываться о каждом срубленном, выглядит это как заигрывание с населением, чтобы пустить пыль в глаза. Люди прекрасно понимают, что любое дерево можно назвать больным и опасным для окружающих, а значит, подлежащим рубке.