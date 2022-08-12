В Петрозаводске открылся цех переработки органических отходов

Особенность цеха в том, что биомассу там уничтожают путем ее поедания черной львинкой. Она перерабатывает органику, а потом ее саму отправляют на корм свиньям и рыбам. После такой информации больше не хочется употреблять в пищу рыбу и свинину.



На петрозаводском предприятии помимо личинок черной львинки, работают всего два человека. Все вместе за 30 дней они превратили 4 тонны органических отходов в удобрение. В переработку берут отходы рыбоводческих ферм Карелии.



Отходы измельчаются до однородной массы, доводятся до необходимой влажности, смесь отправляют в контейнер с личинками. Одна порция съедается личинками за 2 дня. Через 12 суток они достигают товарной массы, их вместе с отходами просеивают, разделяют, часть замораживают и отправляют в качестве корма птицам, рыбам, свиньям, ракам. Эта белковая добавка незаменима, поскольку в ней есть аминокислоты, повышающие иммунитет, продуктивность сельхозживотных.



Также личинок мух можно сушить. Сейчас спрос на мух высокий, поэтому нет большой необходимости в сушке. До конца 2022 г. предприятие сможет переработать 100 тонн органики, около 30 тонн в месяц. Идут переговоры с торговыми сетями и фремерскими хозяйствами по поводу приемки их испорченной продукции.