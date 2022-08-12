В Петрозаводске открылся цех переработки органических отходов

Республика Карелия >> Экология >> 12.08.2022

Особенность цеха в том, что биомассу там уничтожают путем ее поедания черной львинкой. Она перерабатывает органику, а потом ее саму отправляют на корм свиньям и рыбам. После такой информации больше не хочется употреблять в пищу рыбу и свинину.

На петрозаводском предприятии помимо личинок черной львинки, работают всего два человека. Все вместе за 30 дней они превратили 4 тонны органических отходов в удобрение. В переработку берут отходы рыбоводческих ферм Карелии.

Отходы измельчаются до однородной массы, доводятся до необходимой влажности, смесь отправляют в контейнер с личинками. Одна порция съедается личинками за 2 дня. Через 12 суток они достигают товарной массы, их вместе с отходами просеивают, разделяют, часть замораживают и отправляют в качестве корма птицам, рыбам, свиньям, ракам. Эта белковая добавка незаменима, поскольку в ней есть аминокислоты, повышающие иммунитет, продуктивность сельхозживотных.

Также личинок мух можно сушить. Сейчас спрос на мух высокий, поэтому нет большой необходимости в сушке. До конца 2022 г. предприятие сможет переработать 100 тонн органики, около 30 тонн в месяц. Идут переговоры с торговыми сетями и фремерскими хозяйствами по поводу приемки их испорченной продукции.





Рекомендуем по теме:

А. Парфенчиков поручил найти землю под строительство завода рыбных кормов

Как осуществляется утилизация промышленных отходов

Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии

По Петрозаводску впервые проехал "компост-мобиль"

18 ноября в Петрозаводске выйдет в рейс "Компост-мобиль"

Комплекс утилизации промотходов открыли на предприятии "Апатит"


Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск проходит с опережением графика

На памятнике Кириллу и Мефодию в Мурманске обнаружен неправильный алфавит

Минюст приостановил деятельность вологодского "антикоррупционного" движения "Вместе"

Фермер из Котласа хочет построить сырную деревню

В Архангельской области состоится молодежный форум «Команда 29»

В медучреждениях Архангельской области нарушают права детей

В Лабожском готовятся к началу строительства новой фермы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета