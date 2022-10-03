В Череповце идут работы по озеленению "Парка здоровья"

Вологодская область >> Экология >> 03.10.2022

В сквере "Парк здоровья", который появился на ул. Годовикова в августе, высадили клены, дубы, рябины, сирень. Это не новые деревья, а пересаженные из парка "Серпантин", куда их посадили в 2018 г. По причине начала работ по благоустройству в "Серпантине", пришлось отправить деревья в сквер на ул. Годовикова. Но такая пересадка может закончиться неудачей, поскольку не факт, что деревья приживутся. За свою недолгую жизнь это уже вторая для них пересадка, и ее многие деревья воспринимают очень болезненно.

В пересадке принимали участие известные череповецкие спортсмены, ученики спортшкол, хотя лучше бы для этого пригласили специалистов. В "Парке здоровья" высадили 46 деревьев, которые образовали "Аллею спорта".

Напомним, что в Череповце уже есть кленовая "Аллея медиков", а скоро в сквере появятся 12 кленов.

Парк на ул. Годовикова был создан на месте пустыря. Раньше здесь было страшно ходить даже днем. Сейчас здесь есть удобные пешеходные дорожки, установлены скамейки и малые архитектурные формы, есть несколько детских площадок. Этот проект признан лучшим соцпроектом года благодаря тому, что создавался с нуля.






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