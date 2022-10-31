На Шекснинском проспекте в Череповце высаживают липы и ели
Мэр Череповца В. Германов рассказал, на отрезке от Шекснинского пр. от ул. Годовикова и «кольца» на Октябрьском пр. высадили 81 липу и ель.
В этом году на улицах высадили свыше 800 деревьев, и 500 осенью. Саженцы появились в скверах на ул. Городецкой, Годвикова, Ветеранов, Беляева, Моченкова, Набережной. 220 рябин и кленов высадили на ул. Сталеваров, пр. Победы, ул. Комсомольской.
Вклад в озеленение внесли компании "Лента" и "Северсталь". Последняя предоставила 160 деревьев (ив, рябины, кленов, черемухи, каштанов, лип, елей), 200 кустарников. В районе металлургического комбината появились 2 тыс. кустов и 800 деревьев в рамках реализации проекта "Зеленый щит". К проекту активно подключаются горожане, в том числе учащиеся школ, могут присоединиться все желающие.
Озеленению подлежат локации, где растительности мало. Это участки вдоль дорог, скверы. Работы продолжатся в 2023 г. Сейчас власти Череповца создают адресные планы озеленения. Часть озеленения пройдет в виде высадки тенистых аллей из крупных деревьев. В 2022 г. высадка деревьев уже завершилась.
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