В Вологде установят контейнер для сбора одежды

В европейских городах уже давно пользуются контейнерами для сбора текстиля на переработку. Туда можно выбрасывать ненужную одежду, постельное белье, полотенца. Это часть раздельного сбора мусора.



В Вологде только сейчас додумались до внедрения передовых трендов, но не ради экологии и раздельного сбора мусора. Благотворительная компания «Круговорот» взялась за сбор ненужной одежды. Организован прием одежды. Сдать ее можно пока только на ул. Ленинградской, 150 и ул. Зосимовской, 17.



Также планируется сбор старых вещей в соцобъектах, на предприятиях, в офисах, вывоз курьером. Власти Вологодской области выделили на реализацию проекта субсидию.



К 2030 г. объем выброшенного текстиля достигнет 134 млн тонн!



Горожане могут сдавать чистые вещи из любых тканей, а не принимаются меха, обувь, нижнее белье, кожаные изделия и изделия из искусственной кожи.



В городе запланировали установить новые контейнеры для приема одежды в доступных локациях.

















