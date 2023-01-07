Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

В Карелии ужасно убирают дворы и не только потому, что отвечающая за сбор мусора компания не выполняет обязательства, а потому что спецтехника просто не может проехать из-за припаркованных автомобилей. Добраться до мусорных контейнеров невозможно.



В этом году отходов только в первые дни каникул стало больше на 30%. Почему? Возможно, люди научились красиво упаковывать новогодние подарки, а это куча бумаги, бантиков, ленточек! Об этом сообщило Минприроды Карелии.



1, 2 января в регионе зафиксировано значительное увеличение отходов в контейнерах и рядом с ними. В некоторых местах мусора было на 80% больше, чем обычно. Карельский Экологический оператор связывает это с использованием слишком объемной упаковки, картона. Представители компании утверждают, что во многих дворах невозможно забрать мусор, потому что закрыты шлагбаумы, и открывать их никто не спешит. Почему этот вопрос не согласован между сторонами, остается загадкой.



Начался новый год, но в нем ничего не меняется. Горожане остались такими же безответственными, как раньше, и продолжают заставлять дороги своими машинами, закрывая дороги не только мусоровозам, но и пожарным и скорой помощи!





